ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب أفغانستان؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 255 شخصًا.

Reuters- An earthquake of magnitude 6.1 in Afghanistan has killed at least 130 people in the country's east, according to disaster management officials.. pic.twitter.com/HJxIf59HX6 — Office Of Vishva Gaurav🇮🇳 (@VGTtweets) June 22, 2022

زلزال قوي

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً شدته 6.1 درجة هز أجزاء من أفغانستان وباكستان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، قالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترًا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترًا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وشعر المواطنون بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابول وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ومستخدمون على تويتر.

وكتب شاهد على موقع المركز من كابول يقول “هزات قوية وطويلة”، فيما تداول آخر لقطات مصورة تكشف آثار دمار الزلزال.

وأظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر”، وصول الفريق الطبي والإسعافات الأولية إلى المنطقة لنقل المصابين بجروح خطيرة إلى شرانا وكابول.

#BREAKING :#earthquake struck parts of #Afghanistan.

The quake has caused extensive personal and financial damage to civilians in and around #Paktika province.

The medical and first aid team has arrived to the area to transfer critically injureds to sharana & #kabul#SavePaktika pic.twitter.com/JFCumIEzR9 — 𝕿𝖍𝖊 𝕿𝖆𝖑𝖎𝖇𝖆𝖓 𝖙𝖎𝖒𝖊𝖘 (@Taliban_times) June 22, 2022

مئات القتلى والجرحى

وذكرت وكالة “بختار” الأفغانية صباح اليوم، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 255 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 155 آخرون في مقاطعات برماله وزيروك ونكا وجايان بإقليم بكتيكا.

ولفتت إلى أن فرق الإنقاذ كانت تندفع بالمروحيات إلى منطقة ارتياس المنكوبة، موضحة أن المسؤولين المحليين يخشون ارتفاع عدد القتلى إذا لم تقدم الحكومة المركزية مساعدة طارئة.