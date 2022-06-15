قدمت المستشارة النفسية الدكتورة زهرة المعبي، عدة نصائح للزوجة للتعامل مع الزوج الأناني، مطالبة إياها بمواجهته ومصارحته من أجل حل الأزمة.

#صباح_السعودية | المستشارة النفسية د. زهرة المعبي تقدم نصائح للزوجة للتعامل مع الزوج الأناني. #قناة_السعودية pic.twitter.com/CbCQKd0Qru — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 15, 2022

المصارحة أساس الحل:

وقالت المعبي في تصريحات مع برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”: إن المصارحة هي أساس التعامل مع الزوج الأناني، نظرًا لصعوبة العيش معه بهذا الشكل حتى لا يزيد في تمرده وإرهاقه لها.

وأضافت أن على الزوجة دعوة زوجها للجلوس معًا جلسة تسمى “مودة أو محبة”، واختيار المكان والوقت المناسب للتحدث معه وإيصال فكرة أنه شخص أناني وبخيل في المشاعر الحميمية.

تحذير من مدح الزوج الأناني:

وأكدت أن الشخص البخيل في المشاعر الحميمية يمثل خطرًا على المرأة، لأنه يصبح أنانيًّا عليها ويعيش حب الذات دون النظر لها. وحذرت من مدح الزوج الأناني بشكل مبالغ، قائلة: “كلما نفخته ومدحته كلما انتفخ مثل البلونة وطار من أيدي زوجته”.