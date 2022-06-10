قال استشاري أمراض وزراعة الشعر الدكتور عبدالله الخليفة، إن الوراثة تلعب دورًا ضئيلًا جدًا في الإصابة بمرض الثعلبة، لافتًا إلى أنه لا ينتقل وراثيًا.

فيديو | استشاري الشعر وطب الجلد التجميلي د.عبدالله الخليفة: زيادة عدد المصابين بالثعلبة في العائلة يقلل الاستجابة للعلاج#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/w8npIYq5XL — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 10, 2022

الثعلبة والوراثة

وأضاف الخليفة خلال “برنامج 120″، على قناة الإخبارية، أن هناك عدة جينات مسؤولة عن الإصابة وليس الوراثة، موضحًا أنه إذا كان هناك شخص مصاب بالثعلبة سواء رجل أو امرأة فليس بالضرورة أنه سينقل المرض إلى أطفاله. وأشار إلى أن زيادة عدد المصابين بالثعلبة في العائلة قد يجعل الاستجابة للعلاج أبطأ قليلًا.

داء الثعلبة مرض مناعي

ويعد داء الثعلبة، هو أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يتم فيه فقدان الشعر من بعض أو كل مناطق الجسم، وعادة من فروة الرأس.

ويأتي ذلك بسبب فشل الجسم في التعرف على “الذات” فيقوم بتدمير الأنسجة الخاصة به، وقد ينتج عن التوتر النفسي أيضًا. ويسبب المرض غالبًا بقع صلع في فروة الرأس، كل منها بحجم عملة معدنية.