تتواصل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر ، حيث كان في استقباله أمس في مطار القاهرة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

تواصل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.. توقيع اتفاقيات وصفقات تجارية واجتماعات لمجالس التنسيق بين البلدين#العربية #محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/lUw2Uxw4vK — العربية (@AlArabiya) June 21, 2022

زيارة ولي العهد إلى مصر تبحث عدداً من الملفات المهمة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما ينتظر أن تجرى اجتماعات رسمية لمجالس التنسيق بين السعودية ومصر.

الزيارة تتضمن كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جولة ولي العهد

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، غادر الرياض يوم أمس لزيارة (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا).

وسيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الديوان الملكي، قد أصدر بياناً، بشأن جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن وتركيا.

تعزيز العلاقات الثنائية

وجاء في بيان الديوان الملكي، أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، فقد غادر سموه بحفظ الله ورعايته الاثنين 21 / 11 / 1443 هـ الموافق 20 / 6 / 2022م لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا).

وتابع البيان “سيلتقي سمو ولي العهد خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.