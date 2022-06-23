حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لـ ريال مدريد الإسباني، الجدل حول مصيره، مؤكدًا رفضه تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي بالفترة المقبلة.

وكان باريس سان جيرمان اهتم بضم المدرب الفرنسي لتدريب الفريق الفرنسي خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

زيدان يصدم باريس سان جيرمان:

وقال المدرب الفرنسي لـ صحيفة ليكيب الفرنسية: “قصتي مع الديوك لم تنتهِ بعد”.

وأضاف: “أريد تدريب منتخب فرنسا”.

مسيرة مدرب الريال السابق مع الديوك:

وكان زيدان تُوج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998 وكان قريبًا من التتويج بلقب مونديال 2006 في ألمانيا، لكن المنتخب الإيطالي هو من تُوج باللقب.

يذكر أن المدرب الفرنسي رحل عن تدريب ريال مدريد في 2021، ليتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المسؤولية بدلًا منه.