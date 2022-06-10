يعزز مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان فرص تعاقد باريس سان جيرمان مع النجم بول بوغبا في الموسم الرياضي المقبل.

بوغبا ينتظر موقف زيدان لحسم الصفقة

وأشارت شبكة RMC Sport، إلى أن نجم مانشستر يونايتد السابق، بول بوغبا ينتظر التأكيد الرسمي لتعاقد باريس سان جيرمان مع زيدان، ليبدأ التفاوض على انتقاله إلى الفريق الفرنسي.

ولفتت إلى أن زيدان من أشد المعجبين بقدرات الفرنسي بول بوغبا، وحاول كثيرًا ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني قبل رحيله عن المرينغي في صيف 2021.

وأكدت تقارير أن زين الدين زيدان اقترب من تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، وسيعقد اجتماع مع مسؤوليه غدًا لحسم الأمر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الرحيل عن مانشستر يونايتد

ويُعد النجم الفرنسي صاحب الـ29 عامًا، لاعبًا حرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث انتهى تعاقده رسميًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانضم بوغبا إلى صفوف مانشستر يونايتد صيف عام 2016، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، ليرتبط اسمه بالعودة إلى البيانكونيري مجددًا، وتؤكد تقارير تلقي عرض رسمي.