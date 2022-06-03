وجه الإعلامي الرياضي سؤالًا وُصف بالمثير للجدل لنادي الاتحاد بعد طلب الهلال لحكام أجانب لمباراتي الفتح والفيصلي في آخر جولتين بـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المريسل عبر “تويتر” : “الهلال يطلب حكامًا أجانب لمباراتي الفتح (خارج أرضه) والفيصلي (على أرضه)، هل سيطلب الاتحاد حكامًا أجانب لمباراتي الاتفاق والباطن مع العلم أنه يرفض الحكام المحليين كما جاء في بيانه الذي طالب فيه بحكام أجانب ؟!”.

الاتحاد في صدارة دوري المحترفين حاليًا برصيد 61 نقطة، وهو نفس رصيد نادي الهلال الوصيف.

العميد استفاد من تقدمه بفارق هدف وحيد عن الهلال، حيث سجل العميد 59 هدفًا، والزعيم سجل 58 هدفًا، كما استقبلت شباك العميد 28 هدفًا، واستقبلت شباك أزرق الرياض 27 هدفًا.

وفي حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط في أي بطولة محلية بنظام الدوري أو المجموعات، يتم تحديد المراكز أثناء البطولة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة، بالنظر إلى أعلى فارق أهداف في كامل البطولة، الأكثر تسجيلًا للأهداف، الأعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي.

العميد سيواجه في الجولة الـ29 فريق الاتفاق، بينما يواجه الهلال في الجولة ذاتها فريق الفتح يوم 18 يونيو المقبل.