أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2022م.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 1,904,141,616 ريالاً، أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح 476,035,404 أسهم وحصة السهم من التوزيع 4 ريالات ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 40%.

تاريخ الأحقية:

وتابعت سابك للمغذيات الزراعية أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 18-12-1443هـ الموافق17-07-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع القوائم المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، أما تاريخ التوزيع فيوم الاثنين 03-01-1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 01-08-2022م.

وأهابت سابك للمغذيات الزراعية بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية.

ضريبة مستقطعة:

وتابعت أنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بالمملكة فالأرباح التي ستدفعها لهم تكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.