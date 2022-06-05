خرج اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي معتذرًا لجماهير ناديه بعد تصريحاته التي قالها قبل مباراة السنغال وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان ماني قال قبل المباراة: “أعتقد أن 60 أو 70% من شعب السنغال يرغب في رحيلي عن فريق ليفربول، أنا سأفعل ما يرغبون فيه، لنرى ذلك”.

ساديو ماني يُبرر تصريحاته بالمزاح !

وبعد فوز السنغال على بنين بنتيجة 3-1 خرج ماني قائلًا: ” أعتذر لقد كنت أمزح معكم، جماهير ليفربول لا يُمكن نسيان أنها جعلتني واحدًا من الفريق، أنا أحترمهم كثيرًا وسوف نرى ما سيحدث في مستقبلي”.

ويرغب ماني في الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة، حيث من المنتظر عقد مفاوضات ومحادثات مع إدارة بايرن ميونخ في يونيو الحالي تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق الألماني.

وفي وقت سابق، سخر الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، من أنباء اقتراب اللاعب السنغالي ساديو ماني من الانضنمام لصفوف البايرن في صيف 2022.

وقال مولر: “إذا اهتم بايرن ميونخ بضم كل لاعب يُذكر في التقارير الصحفية، سنجد أن هناك 45 لاعبًا انضموا لصفوف الفريق، وسأصل لمقر التدريبات في يوليو المقبل، لأرى اللاعبين الجدد في البايرن”.