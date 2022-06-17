كشفت تقارير إعلامية عن أن السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، أتم انتقاله لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ماني صاحب الـ29 عامًا انضم إلى ليفربول في 2016 قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي ونجح في تحقيق العديد من الألقاب مع الريدز مثل الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018/ 2019 وكأس العالم للأندية عام 2019 بالإضافة لـ السوبر الأوروبي ولقب كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

انتقال ساديو ماني إلى بايرن ميونخ مسألة وقت:

وكشفت شبكة Sky Sports أن ماني سيتم انتقاله إلى البايرن، بعد تقديم الفريق الألماني العرض المناسب لـ ليفربول.

ووافق ليفربول على رحيل ماني بعد ضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

التفاصيل الشخصية بين ساديو ماني وبايرن ميونخ قد انتهت وحسمت أيضًا، الأمر بات مسألة وقت فقط بين جميع الأطراف.

وكان ماني قال قبل مباراة السنغال وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023: “أعتقد أن 60 أو 70% من شعب السنغال يرغب في رحيلي عن فريق ليفربول، أنا سأفعل ما يرغبون فيه، لنرى ذلك”.