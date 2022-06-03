فجر اللاعب السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبته في ترك ليفربول في صيف 2022، احترامًا لرغبة شعب بلاده.

وكان ماني صاحب الـ29 عامًا انضم إلى ليفربول في 2016 قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي ونجح في تحقيق العديد من الألقاب مع الريدز مثل الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018/ 2019 وكأس العالم للأندية عام 2019 بالإضافة لـ السوبر الأوروبي ولقب كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

ماذا قال ساديو ماني ؟

وقال ماني قبل مباراة السنغال وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023: “أعتقد أن 60 أو 70% من شعب السنغال يرغب في رحيلي عن فريق ليفربول، أنا سأفعل ما يرغبون فيه، لنرى ذلك”.

ويرغب ماني في الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة، حيث من المنتظر عقد مفاوضات ومحادثات مع إدارة بايرن ميونخ في يونيو الحالي تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق الألماني.

وفي وقت سابق، سخر الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، من أنباء اقتراب اللاعب السنغالي ساديو ماني من صفوف البايرن في صيف 2022.

وقال مولر: “إذا اهتم بايرن ميونخ بضم كل لاعب يُذكر في التقارير الصحفية، سنجد أن هناك 45 لاعبًا انضموا لصفوف الفريق، وسأصل لمقر التدريبات في يوليو المقبل، لأرى اللاعبين الجدد في البايرن”.