كشفت تقارير أن البنك المركزي “ساما”، ضخ نحو 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل لدى البنوك التجارية.

تعزيز السيولة:

وبحسب وكالة “بلومبرغ” تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة القطاع المصرفي، في الوقت الذي سجل فيه سعر الفائدة بين البنوك السعودية أو “السايبور” SAIBOR ارتفاعات قوية منذ بدء رفع الفائدة الأميركية.

تمويل على 3 شرائح:

ووفر ساما هذه السيولة للبنوك بخصم عن سعر “السايبور” لمدة ثلاثة أشهر، فيما جاء التمويل من البنك المركزي على ثلاث شرائح منفصلة حتى الآن، حيث كانت أول شريحتين بقيمة 15 مليار ريال لكل منهما، فيما تمّت الشريحة الثالثة قبل أيام قليلة.

وأكدت بلومبرغ أن هذه الخطوات انعكست بتراجع سعر فائدة “السايبور”، أمس الأحد، بـ17 نقطة أساس مقارنة بيوم الجمعة لتصل إلى 3.13%.