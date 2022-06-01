تسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لإقناع مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان بقيادة الفريق الأول لكرة القدم الموسم الجديد.

زين الدين زيدان يجتمع مع الخليفي

وتواجد زين الدين زيدان في العاصمة باريس خلال الأيام الماضية، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، والذي حسمه المرينغي لصالحه بهدف دون رد، ليتوج باللقب الـ14 في تاريخه.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي اجتمع مع زيدان، الاثنين الماضي، حيث يرغب في تعيينه كمدير فني للفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الجلسة شهدت التفاوض على بعض الأمور، لكن لا تزال هناك أشياء يجب الانتهاء منها قبل التوصل لاتفاق محتمل بين الطرفين.

المدرب الأعلى أجرًا في العالم

وأضافت “موندو ديبورتيفو”: “الخليفي عرض على زين الديم زيدان تقاضي 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهذا من شأنه أن يضع المدرب الفرنسي على رأس قائمة الأعلى أجرًا في العالم”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “زيدان سيتخطى بذلك دييغو سيميوني، الذي يحصل حاليًا على 24 مليون يورو في الموسم من أتلتيكو مدريد، وكذلك بيب غوارديولا الذي يحصل على 23 مليون يورو في الموسم من مانشستر سيتي”.