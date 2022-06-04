أُشيع مؤخرًا أن نادي الهلال مهتم بالتعاقد مع المدافع حسان تمبكتي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، في صيف 2022 في حال رُفع منع تسجيل التعاقدات عن نادي الهلال.

أزرق الرياض مهتم بضم المدافع الشبابي صاحب الـ23 عامًا، وذلك بسبب رغبة الكوري الجنوبي جانغ هيون سو في مغادرة الهلال وإصابة متعب المفرج بالرباط الصليبي.

حسان تمبكتي ليس للبيع !

الشباب سيرفض انتقال تمبكتي إلى الهلال وذلك بسبب كونه أحد أهم أعمدة الفريق للموسم المقبل، وهو ما أكده عبدالله الفارس مدير المركز الإعلامي بـ الشباب حيث قال: “خبر رحيل تمبكتي غير صحيح إطلاقًا، اللاعب حسان من ركائز الفريق ولا توجد نية للاستغناء عنه، ويستغرب إثارة مثل هذه الأكاذيب في هذا التوقيت وهو في مهمة وطنية! التمصدر ظاهرة مرضية يجب إيجاد علاج لها”.