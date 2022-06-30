أثار تأخر حسم الشكوى التي تقدم بها نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، غضب الجماهير.

سبب تأخر حسم الأزمة

وقال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم وقال لـ”الشرق الأوسط”: “جميع القضايا ذات الطابع القانوني هي قضايا مستقلة، وتأكد أن اللجان تعمل عليها على مدار الساعة، وسيتم البت فيها متى ما وصلوا إلى النتيجة”.

وكان النصر قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد وحامد البلوي وعبد الرزاق حمد الله، بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء تعاقده، وأصدر اتحاد الكرة بيانًا للرد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانتشرت أنباء مؤخرًا تُفيد باحتمالية وجود صلح بين الاتحاد والنصر بسبب أزمة المهاجم المغربي، إلا أن تقارير صحافية أكدت أن إدارة العالمي ترفض هذا الأمر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

حمد الله يُنهي الموسم مع الاتحاد بالمركز الثاني

وساهم المهاجم المغربي في احتلال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 65 نقطة، من الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في مثلهم.