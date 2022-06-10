يبدو أن المغربي عبدالرزاق حمدالله بات يُعاني في نادي الاتحاد، وذلك بعد تراجع مستواه الفني مؤخرًا وانتقاد جماهير العميد له.

عايد الرشيدي :

تغريدة "كونترا" موجهة لـ "حمدالله" ..

سوالف رياضية ..@ayed7171 pic.twitter.com/LWKH2IF3Np — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 10, 2022

وقال الإعلامي والناقد الرياضي عايد الرشيدي في برنامج “سوالف رياضية” في قناة 24 الرياضية: “كوزمين كونترا غضب من هتافات الجماهير الاتحادية للنجم المغربي، قبل كلاسيكو الكرة السعودية أمام الهلال. ساهمت هذه الهتافات الجماهيرية في خوض حمد الله، كلاسيكو الهلال بـ(تعال)، ودون أن يقدم أي إضافة فنية، للفريق”.

رسالة غير مباشرة إلى حمدالله:

وأضاف: “كوزمين وجه رسالة واضحة أنه يريد مقاتلين لحسم لقب الدوري في آخر جولتين، وأي شخص مهما كان اسمه طالما أنه لا يخدم الفريق فلن يشارك”.

وكان المهاجم المغربي بدأ مسيرته مع العميد بصورة أكثر من رائعة، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ، في المباريات الماضية، وسط أنباء عن خلافات بينه والجهاز الفني، وزملائه اللاعبين.