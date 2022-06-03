أثار استبعاد مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي من قائمة المنتخب المصري لكرة القدم، بسبب استكمال برنامجه التأهيلي، حالة من القلق بين الجماهير.

العودة من الإصابة

وتعرض أحمد حجازي لإصابة قوية، نهاية يناير الماضي، خلال تواجده مع منتخب مصر، قبل أن تتأكد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في ألمانيا، قبل أن يعود للتواجد مع الاتحاد آخر مباراتين.

سبب استبعاد أحمد حجازي

وكشف طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، عن تعافي حجازي من الإصابة بنسبة 100%، مشددًا على أنهم فضلوا أن يستكمل برنامجه التأهيلي في إسبانيا لمدة 6 أيام.

وتابع أبو العلا تصريحاته قائلًا: “رأينا أن التأهيل سيكون أفضل لحجازي خلال الفترة الحالية خاصة أنه كان بعيدًا عن المباريات منذ بطولة أمم إفريقيا الماضية”.

وأضاف: “اللاعب خاض مباراتين فقط مع نادي الاتحاد منذ عودته من الإصابة، وبعد الكشف الطبي والتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب واللاعب تم الاتفاق على أن يستكمل برنامجه التأهيلي الذي سيفيده بدنيًا وفنيًا”.

واختتم طبيب المنتخب المصري تصريحاته قائلًا: “بعد الفترة التأهيلية سنحسم موقف أحمد حجازي من خوض مباراتي إثيوبيا في التصفيات وودية كوريا الجنوبية (9 و14 يونيو)”.