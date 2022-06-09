أثار أداء المنتخب السعودي في مباراتي كولومبيا وفنزويلا الوديتين، قلق جماهير الكرة السعودية، قبل خوض مباريات كأس العالم 2022 بـ قطر.

الإرهاق يؤثر بالسلب على المنتخب السعودي

وكان الأخضر خسر أمام كولومبيا الأحد الماضي ثم أمام فنزويلا بهدف دون رد في المباراتين، وذلك يعود لشعور لاعبي الأخضر بالإرهاق بسبب طول الموسم، خاصة أن الموسم لم ينته بعد ومستمر منذ 10 أشهر.

الأخضر سيخوض معسكره الإعدادي الثاني لـ كأس العالم في سبتمبر المقبل وسيواجه من خلاله منتخب الإكوادور ثم يواجه منتخب كرواتيا في نوفمبر المقبل وقبل المونديال بفترة قصيرة.

ملخص مباراة السعودية وفنزويلا

وكان اللاعب فيرايريسي سجل الهدف الأول للمنتخب الفنزويلي في الدقيقة الـ38 مستغلًا خطأ في التمركز من دفاعات الأخضر.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أهدر اللاعبان فراس البريكان وعبدالله الحمدان فرصتين محققتين لـ المنتخب السعودي، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الفنزويلي بهدف دون رد.

كما أنقذ محمد العويس مرمى الأخضر من أكثر من فرصة تهديفية لـ منتخب فنزويلا.