كشف خالد البلطان رئيس نادي الشباب السبب وراء رفع سعر تذاكر مباراة فريقه ضد نادي الاتحاد في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الناقد الرياضي هتان النجار المعروف بميوله الاتحادية قال عبر حسابه في “تويتر”: “يا ساتر، سعر التذكرة الموحدة للمباراة من 100 ريال خلف المرمى وإلى 150 ريالًا وفي ركن الملعب، طالما لا يوجد نظام يضع حدًا لهذه الأسعار، فإن إدارة الشباب استغلتها، لكن ما ذنب الطلاب ومحدودي الدخل، كرة القدم متنفس يتطلب أسعارًا في متناول اليد، والسؤال ما هي الخدمات المقدمة للجمهور؟!”.

رئيس الشباب يُنهي الجدل

رد البلطان قائلًا: ” هذا رزقي وهذه مباراة قمة إذا لم أرفع سعر التذكرة في مباراة جماهيرية، متى أرفع، المباريات الكبرى لي ضد الهلال والنصر والاتحاد، وعندما واجهنا الاتحاد في جدة بـ الدور الأول كان سعر تذكرة الواجهة وصل إلى 200 ريال”.

وكان الاتحاد هزم الليث بنتيجة 2-0 يوم 13 مارس الماضي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ” الملز” في الرياض.