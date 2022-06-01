كشف منتخب مصر سبب غياب المدافع أحمد حجازي، لاعب نادي الاتحاد، عن التشكيلة المتوقعة لمواجهة منتخب غينيا كوناكري الأحد المقبل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلن المنتخب المصري عن أنه سمح لحجازي استكمال برنامجه التأهيلي في إسبانيا على أن تتم متابعته خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنه في حال شُفي حجازي من إصابته سيشارك مع المنتخب المصري في مباراة إثيوبيا يوم الخميس التاسع من يونيو الجاري.

نوع إصابة أحمد حجازي:

وكان حجازي عانى من إصابة عضلية أثناء مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث أُصيب في لقاء منتخب المغرب في دور الثمانية.

وشملت القائمة لمواجهتي غينيا وإثيوبيا الآتي: “محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، في حراسة المرمى، عمر جابر عمر كمال، محمود علاء، محمود الونش، أحمد حجازي، أحمد فتوح في خط الدفاع، محمد النني، مهند لاشين، أحمد حمدي، إمام عاشور في خط الوسط، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، محمد إبراهيم، إبراهيم عادل، أحمد عاطف، مصطفى محمد”.