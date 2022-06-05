كشف مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسين الصادق، عن سبب غياب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن مباراة السعودية وكولومبيا.

الصادق يوضح سبب غياب رينارد:

وقال حسين الصادق: “أمس بعد الحصة التدريبية الأخيرة استعدادًا لمباراة السعودية وكولومبيا تعرض رينارد لعارض صحي، وذهب إلى المستشفى”.

وتابع خلال تصريحاته لـSSC، قائلًا: “تم إجراء فحوصات طبية للمدرب رينارد، وجميعها مطمئنة، بناء على توصية الطبيب تم إراحته اليوم، وأسندت لمساعديه لوران ومحمد أمين.. وإن شاء الله غدًا يبدأ عمله”.

مباراة السعودية وكولومبيا:

وانطلقت مباراة السعودية وكولومبيا الودية، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، وتُشير النتيجة إلى تأخر بهدف دون رد تم تسجيله عند الدقيقة التاسعة.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في مدينة أليكانتي الإسبانية حتى التاسع من شهر يونيو الحالي، وذلك ضمن أولى مراحل برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.