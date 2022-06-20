نجح أيمن يحيى لاعب النصر المعار إلى الأهلي في التألق وقيادة المنتخب السعودي تحت 23 سنة أمس للفوز بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا على حساب منتخب أوزبكستان.

وانتشرت أنباء في الساعات الأخيرة عن رغبة الأهلي في شراء اللاعب نهائيًا من النصر في صيف 2022 بعد تألقه مع الأخضر الأولمبي.

بند يمنع الأهلي من شراء أيمن يحيى للموسم المقبل

الإعلامي خالد الرشيد أكد عبر حسابه في “تويتر” اليوم أنه لا يوجد بند في عقد إعارة الأهلي لـ يحيى يسمح له بشراء اللاعب نهائيًا من النصر، مما يعني أن اللاعب سيعود لـ النصر بعد نهاية موسم 2021/2022.

ونال يحيى جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا تحت 23 عامًا، في ظل تألقه المبهر مع الأخضر ودوره في تتويج المنتخب بأول لقب خلال النهائي الثالث.

أرقام اللاعب مع الأهلي

ولعب أيمن يحيى مع الأهلي خلال الفترة الحالية في 10 مباريات بدوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وساهم في صناعة هدف وحيد.