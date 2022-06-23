شهدت محافظة ضباء بمنطقة تبوك، جريمة قتل راح ضحيتها مواطن سبعيني على يد آخر بطلقات نارية أودت بحياته.

وعلمت “المواطن“- من مصادر مطلعة- أن الجهات الأمنية في ضباء تواصل عمليات البحث عن مواطن في الأربعينات من العمر قام بإطلاق النار على مواطن في العقد السابع من العمر في مركز “صر” فأرداه قتيلًا.

وأضافت المصادر أن اثنين من المواطنين قاما بمحاولة إنقاذ السبعيني ونقله إلى مركز صحي مركز المويلح، إلا أنه فارق الحياة.

ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية في محافظة ضباء بيانا تكشف خلاله ملابسات الحادثة.