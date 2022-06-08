تسببت عبارات سب وتهديد بارتكاب جناية قالها خليجي لامرأة عربية عبر الواتساب بالإمارات في تغريمه 30 ألف درهم، حيث قضت المحكمة الجزائية بتغريمه 10 آلاف درهم، بينما قضت المحكمة المدنية بإلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها.

تهديد وسب:

ورفعت المرأة دعوى قضائية مدنية طالبت فيها بإلزام الرجل بأن يؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه سبها عن طريق برنامج الواتساب كما هددها بارتكاب جناية ضدها.

قضية جزائية:

وأشارت المرأة إلى أن الواقعة تحررت عنها قضية جزائية قضت فيها المحكمة بإدانته بتهمتي السب والتهديد وعاقبته بغرامة 30 ألف درهم، و20 ألف درهم تعويضاً، وبعد استئنافه الحكم قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتغريمه 10 آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.