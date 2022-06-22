تخطط إدارة الغذاء والدواء لمطالبة شركات التبغ بخفض كمية النيكوتين في السجائر التقليدية لجعلها أقل إدمانًا، بهدف تقليل حصيلة المدخنين والتدخين والذي يودي بحياة 480 ألف شخص كل عام، وفقًا لتقرير صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times الأميركية.

مكافحة التدخين:

الاقتراح الذي قد يستغرق سنوات حتى يدخل حيز التنفيذ، من شأنه أن يضع الولايات المتحدة في طليعة الجهود العالمية لمكافحة التدخين، كما أن دولة واحدة أخرى فقط وهي نيوزيلاندا قدمت مثل هذه الخطة.

لكن الرياح المعاكسة شرسة، وأشارت شركات التبغ بالفعل إلى أن أي خطة بتخفيضات كبيرة في النيكوتين من شأنها أن تنتهك القانون.

وقد يعتبر بعض المشرعين المحافظين مثل هذه السياسة مثالًا آخر على تجاوز الحكومة، وقد تصبح قضية انتخابية جديدة في انتخابات التجديد النصفية المقبلة.

حد أقصى للنيكوتين:

وبحسب التقرير، فقد تم إصدار القليل من التفاصيل يوم الثلاثاء، ولكن وفقًا لإشعار نُشر على موقع إلكتروني للحكومة الأميركية، سيتم إصدار قاعدة مقترحة في مايو 2023 للحصول على تعليق عام حول تحديد الحد الأقصى لمستوى النيكوتين في السجائر وغيرها من المنتجات.