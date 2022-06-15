يسعى المدير الفني سعد الشهري لمواصلة تفوقه ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وقيادة المنتخب السعودي لتحقيق الفوز ضد أستراليا اليوم.

المنتخب السعودي في مواجهة أستراليا:

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأسترالي، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

سعد الشهري يحقق نتائج مميزة بنصف النهائي:

ويُعد نصف النهائي هو الدور الأفضل للمدرب سعد الشهري في تجاربه التدريبية المختلفة، ما يحفزه لمواصلة التألق، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، أملًا في التتويج باللقب للمرة الأولى.

وظهر سعد الشهري للمرة الأولى ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا تحت 19 عامًا التي أُقيمت في البحرين عام 2016، وقاد المنتخب السعودي للتأهل إلى النهائي بعد الفوز على إيران بنتيجة 6/ 5.

وقاد الأخضر الأولمبي لتجاوز عقبة أوزبكستان بهدف دون رد في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في تايلاند، وتأهل مع المنتخب في 2021 بعد الفوز على العراق بهدف نظيف في بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا.