أثار الحكم الصادر على المصري كريم الهواري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حادث الشيخ زايد”، الجدل، بعد معاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ، في حادث تصادم وحيازة مواد مخدرة رغم الإعلان عن التصالح وتنازل ذوي المتوفين عن القضايا.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة الهوارى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ، في حادث تصادم وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها وتجاوز السرعات المقررة.

تنازل ذوي الضحايا

وكان أهالي الضحايا قد أعلنوا تنازلهم عن كافة القضايا المرفوعة منهم ضد الهواري الأمر الذي أثار الشكوك حول تعرضهم للضغط أو الابتزاز مقابل التنازل.

انهيار شقيقة كريم الهواري

وظهرت شقيقة كريم الهواري، فور صدور الحكم في حالة انهيار وسط قاعة المحكمة، فيما غاب أسر ضحايا الحادث عن جلسة الحكم، الذين تنازلوا عن الادعاء المدني.

وكان الكثيرون من مغردي موقع “تويتر”، يأملون في زيادة الحكم على كريم الهواري، مؤكدين أنه استهتر بأرواح المواطنين، فقالت إحدى المغردات: “3 سنين ده أقل واجب كان المفروض 10”.

فيما انقسم المغردون في الرأي بشأن تصرف شقيقة الهواري، عندما انهارت في القاعة عقب سماع الخبر، فيما بررت إحدى المغردات الموقف قائلة: “من حقها تنهار لما اتحكم عليه، لأنه في النهاية أخوها”.

جرائم متعددة

وكان الحادث وقع في 10 ديسمبر 2021، وعقب ذلك أمر النائب العام المصري بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتُّهم به من “جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4، منهم بينهم 3 أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه”.

كما وجهت النيابة العام للمتهم، تهم “عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا، تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مُسكرة، دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجنح أخرى”.