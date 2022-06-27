شهد بحر العرب تشكل سحب رعدية ضخمة خلال الساعات القليلة الماضية ما يشير إلى احتمال تطورها إلى حالة جوية جديدة.

الحالة الجوية في بحر العرب

وقال الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني : الحرارة الساعة”4″ عصر اليوم الاثنين 28 ذي القعدة على معظم مناطق المملكة والخليج أخف من الأيام الماضية ولله الحمد”.

وتساءل بالقول: تتكون سحب رعدية ممطرة ضخمة في بحر العرب هل تتطور؟

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على جنوب غرب المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.