حذر المركز الوطني للأرصاد من تعرض منطقة مكة المكرمة لسحب رعدية، ونشاط في حركة الرياح، تتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أن المحافظات المتأثرة بالتحذير هي أضم، وميسان؛ لافتًا إلى استمرار هذه الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

أمطار في عسير

وفي السياق ذاته أطلق المركز إنذاره من سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، يصحبها نشاط في الرياح يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وتتضمن المحافظات المتأثرة بهذا التحذير رجال ألمع، ومحايل.

وتستمر الظواهر الجوية المذكورة على عسير حتى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، علمًا بأنها بدأت في الثانية بعد ظهر اليوم.