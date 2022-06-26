تداول مقطع يظهر سحر الطبيعة في محافظة العارضة، جنوب شرق منطقة جازان؛ إذ بدت فيه الجمال ترعى من النباتات الطبيعية في منظر خلاب.

سحر الطبيعه في محافظة العارضه جنوب شرق منطقة جازان pic.twitter.com/lHgaOCd1Bd — الشمري 🇸🇦 (@dd1etm21) June 25, 2022

ونال المقطع تفاعلًا وسط إعجابات بالمناظر الخلابة في السعودية؛ ومنظر الجمال الذي يشبه الأفلام المصورة.

تحذيرات من البرسوبس:

كما لفت مغردون لأهمية الموقع الطبيعية وحاجته لإدارة متكاملة من قبل المختصين للحفاظ على نباتاته وما فيه من كائنات حيوانية.

ومن بين التعليقات تكرر التحذير من شجرة البرسوبس الخبيثة التي تغزو المكان بشكل وبائي، وسط نداءات بالتنبه لذلك قبل فوات الأوان والاضطرار لحلول مكلفة ومدمرة.

وأشارت بعض التغريدات إلى أن رائحته كريهة، ولا يصلح للاستظلال ويشوه المنظر العام، فضلًا عن تأثيره السلبي على الحياة النباتية.