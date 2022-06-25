لا يزال يتفاوض نادي النصر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني السابق لنادي روما الإيطالي لتدريب الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض في الموسم المقبل.

وكان أصفر الرياض فكّر في ضم المدرب الفرنسي لخلافة الأرجنتيني ميجيل روسو في تدريب الفريق الأول بموسم 2022/2023.

لماذا تأخر جارسيا في الرد ؟

وبحسب ما ذكره الإعلامي نواف التميمي عبر “تويتر” فإن المدرب الفرنسي طلب منحه مهلة لمدة 5 أيام لإعطاء قراره النهائي بسبب وظيفة زوجته.

كذلك أضاف التميمي أنه من خلال متابعة المدرب الفرنسي لمباريات النصر، فأكد أن الفريق عناصره ممتازة ولا تحتاج إلى تغييرات.

وكان المدرب الفرنسي طلب رحيل اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، كون الفريق لن يستفيد منه فنيًا.

بيتي مارتينيز كان ارتبط اسمه بالرحيل عن أصفر الرياض والعودة لنادي ريفر بليت الأرجنتيني في الموسم المقبل.

وكان بيتي مارتينيز عانى من الإصابة منذ مارس 2021 وغاب لفترة طويلة عن النصر ولم يشارك بالمباريات.