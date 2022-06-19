أبدى المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي، سعد الشهري، سعادته بالفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا على حساب أوزبكستان.

سعد الشهري يعلق على الفوز باللقب:

وتحدث سعد الشهري خلال تصريحاته لقناة SSC، قائلًا: “هدفنا واحد وهو فرحة الشعب السعودي بالبطولات، وهذا ما نطمح له ونعمل بجدية لأجله دائمًا”.

وبشأن عودة المدرب السعودي لتحقيق الإنجازات، قال: “اللهم لك الحمد، ومبروك للشعب السعودي، سوء التوفيق حال دون تحقيقنا البطولة في النسخة الماضية أمام كوريا الجنوبية، لكننا نجحنا في حصد اللقب هذه المرة عن جدارة واستحقاق”.

منتخب السعودية يتوج باللقب:

ونجح منتخب السعودية في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “ميلي ستاديوم”، اليوم الأحد، بهدفين دون رد سجلهما أحمد الغامدي وفراس البريكان.

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد وجه بتقديم مكافأة مالية كبيرة للاعبي منتخب السعودية وسعد الشهري بمناسبة الفوز باللقب للمرة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).