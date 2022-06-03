كشف سعد الشهري، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي، سبب فوز فريقه على منتخب طاجيكستان بخماسية دون رد اليوم الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وتحدث الشهري بعد المباراة قائلًا: “فرض الشخصية كان سببًا في الخماسية، وواجهنا فريقًا لعب على التكتل الدفاعي لكننا خلقنا الفرص ومباراة اليابان تنافسية”.

تعليق سعد الشهري:

وتابع: الشهري: “المباراة المقبلة ستكون ضد اليابان، السعودية واليابان أفضل منتخبين في آسيا، وكل لقاء وله ظروفه، سوف نستمر بفرض شخصيتنا، لتحقيق الفوز والوصول للنهائي”.

المنتخب السعودي سيواجه المنتخب الياباني الاثنين القادم في ثاني جولات دور المجموعات وسيبحث عن النقاط الست لتعزيز صدارته.

يذكر أن الأخضر متواجد بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا مع منتخبات “اليابان والإمارات وطاجيكستان”.