يطمح سعد الشهري، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي، في تحقيق إنجاز مميز غدًا والفوز بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه، وفي تاريخ الأخضر الأولمبي.

وتبدأ المباراة عصر الغد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب ميلي ستاديوم في أوزبكستان، حيث يواجه الأخضر نظيره الأوزبكي.

وتعد هذه المرة هي الثانية لـ الشهري الذي يصل لنهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، حيث خسر النهائي في أول مرة قبل سنتين أمام منتخب كوريا الجنوبية.

أرقام سعد الشهري في المباريات الآسيوية:

وخاض الشهري 11 مباراة مع الأخضر آسيويًّا حيث فاز في 8 لقاءات وخسر لقاء وتعادل في مباراتين.

وشارك الأخضر في كل نسخ بطولة آسيا تحت 23 عامًا منذ انطلاقتها في عام 2014 وحتى 2022.