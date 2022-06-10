جدد المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي، سعد الشهري التأكيد على طموحات الأخضر في حصد لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد التأهل لربع النهائي.

سعد الشهري يستهدف الفوز باللقب

وفاز الأخضر الأولمبي على نظيره الإماراتي بالأمس، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن اليابان.

وقال سعد الشهري خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي، اليوم الجمعة: “أنا سعيد جدًا بالنتيجة، حيث تأهلنا للدور الثاني، نحن أتينا إلى هذه البطولة بطموح واضح، وهو الفوز باللقب، ولكننا كنا نتعامل مع الأمور بالتدريج”.

وتابع: “حاولنا لعب المباراة بأسلوبنا المعتاد، وقد اعتمد منتخب الإمارات على أسلوب الضغط العالي خلال الشوط الأول، لكن بعدما سجلنا هدف التقدم في الشوط الثاني شعرنا بارتياح أكثر وأضعنا فرص لإضافة المزيد من الأهداف”.

التألق في الدور الأول بالبطولة

وواصل سعد الشهري تصريحاته قائلًا: “نحن نفتخر بما قدمناه خلال الدور الأول، حيث سجلنا 7 أهداف ولم نتلق أي هدف في مرمانا، وتمكنا من الفوز بصدارة المجموعة أمام فريقين جيدين هما اليابان والإمارات”.

وتابع مدرب الأخضر قائلًا: “الآن نحن بانتظار التحاق لاعبين جديدين في صفوف الفريق بعد انتهاء التزامهم مع المنتخب الوطني، ونأمل أن نواصل الأداء القوي في مباراة الدور ربع النهائي أمام فيتنام”.

واختتم سعد الشهري تصريحاته قائلًا: “كل فريق تأهل للدور ربع النهائي في كأس آسيا سيكون جيد، ونحن نحترم كل الفرق، والآن سوف يكون لدينا الوقت الكافي من أجل تحليل لعب منتخب فيتنام”.