قاد المدير الفني سعد الشهري، المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للتتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أوزبكستان بهدفين دون رد.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتألق:

وتألق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا طوال منافسات بطولة كأس آسيا، ليحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها عدم استقباله لأي هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة مالية تُقدر بمليون ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وسعد الشهري بمناسبة التتويج باللقب الآسيوي.

سعد الشهري ينجح في مهمته:

وعلق حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي السابق، عبدالهادي الحداد على فوز المنتخب قائلًا: “أبارك للقيادة الرشيدة والقيادة الرياضية واتحاد الكرة واللاعبين والشعب السعودي عامة تحقيق الأخضر بطولة آسيا تحت 23 عامًا”.

وتابع: “سعد الشهري ترك لهم الحديث وتفرغ للعمل، وجعل عمله يتحدث عنه، والهدوء والثقة بالنفس التي يتسم بها انتقلت للاعبين، وكانت السمة الأبرز وراء هذا الإنجاز، كذلك لا نغفل عن دور الجهاز الإداري وكل فرد كان خلف هذا المنتخب”.

وأضاف: “أعتقد أن المدرب الوطني يجب أن يعطى الفرصة كاملة، وسعد الشهري واختياراته من أندية الوسط وأندية دوري الأولى مثلًا، تعكس وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأندية سواء الممتازة أو الدرجات الأدنى”.

واختتم تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة ألف ألف، قائلًا: “أتمنى من وزير الرياضة أن يتبنى نجوم هذا المنتخب، وأن يتابعهم ويعتني بهم، وأن يتم تكرار تجربة الاحتراف في إسبانيا، كما أتمنى أن يعطى سعد الشهري حقه”.