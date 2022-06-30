وثقت عدسة “المواطن” الجهد المبذول من قبل موظفات الجوازات السعودية في مطار جاكرتا في إندونيسيا لخدمة ضيوف الرحمن ضمن مبادرة طريق مكة.

وتعد هذه المبادرة فكرة رائدة هدفها تسهيل إجراءات دخول الحجيج، وقد جندت المملكة كافة القطاعات من أجل إنجاز هذه المهمة على خير وجه.

الدول المشمولة في المبادرة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا هذا العام 1443هـ، إضافة إلى دول ماليزيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص القيادة الحكيمة على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة

وتهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.