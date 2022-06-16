أعلنت سفارة المملكة لدى جورجيا أنه بدءًا من اليوم الخميس، سيتم إلغاء تقديم شهادة التطعيم وكذلك اختبار الـpcr، للقادمين من الخارج.

مرسوم من الحكومة:

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إنه بموجب مرسوم صادر عن حكومة جورجيا، وبدءًا من اليوم الخميس، يُعفى أي شخص يدخل جورجيا من الخارج من الالتزام بتقديم شهادة التطعيم ونتيجة اختبار الـpcr.

وتابعت أن ذلك تم من خلال تعديل القرار رقم 322 لحكومة جورجيا الصادر في 23 مايو 2020م، بشأن الموافقة على قواعد العزل والحجر الصحي.

وجاء في التعديل: يُعفى أي شخص قادم من الخارج (بغض النظر عن الجنسية) عند مغادرة أي بلد من الالتزام بتقديم وثيقة تؤكد المسار الكامل للقاح الفيروس أو اختبار PCR سلبيًا في آخر 72 ساعة قبل الزيارة والعزل الذاتي.