قدم السفير البحريني، وحيد مبارك سيار، أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لدى سوريا إلى الرئيس السوري.

وكان بشار الأسد استقبل سفير ​البحرين​ وتبادل معه الحديث حول عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين، متمنياً له النجاح في مهمته بحسب وكالة الأنباء السورية.

عودة العلاقات بين البحرين وسوريا

وكانت المنامة قررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع دمشق من خلال تعيين سفير جديد في سفارتها في دمشق في 30 ديسمبر 2021. وبهذا فإن البحرين، تعتبر الأولى عربيا وخليجيا التي تتخذ قرارًا بتسمية سفيرٍ لها فوق العادة في دمشق.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وكان السفير البحريني قدم أوراق اعتماده الأسبوع الماضي إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وقال سيار في تصريحات سابقة إن “البحرين ترغب في تعزيز علاقاتها مع سوريا وخلق تعاون مشترك معها في كل المجالات”، كما أنها “تتطلع إلى بناء علاقات وتوسيعها لصالح الجانبين”.

وكان المرسوم بتعيين وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لبلاده في سوريا، صدر في ديسمبر الماضي، ليعيده مجددا إلى دمشق التي غادرها عام 2008، بعدما ما مثل بلاده لديها منذ 2001.