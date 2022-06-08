انتهت مباراة تنزانيا ضد الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، بفوز المنتخب الجزائري بثنائية دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وبدأ الشوط الأول من المباراة، ببداية حذرة من قبل المنتخبين، حيث جاءت أخطر فرصة للمنتخب الجزائري بالدقيقة الـ31 عبر اللاعب آدم وناس.

ملخص الشوط الأول:

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح المدافع الجزائري رامي بن سبعيني في إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

خسارة تنزانيا ضد الجزائر بهدفين:

وفي الشوط الثاني، ووسط وجود محاولات من منتخب تنزانيا لتسجيل هدف التعادل، تمكن اللاعب محمد أمين عمورة في إحراز الهدف الثاني لمنتخب الجزائر بالدقيقة الـ90، ليفوز منتخب الجزائر بثنائية دون رد.

يذكر أن منتخب الجزائر كان فاز يوم السبت الماضي على منتخب أوغندا بهدفين دون رد في الجزائر، قبل مواجهة المنتخب التنزاني.