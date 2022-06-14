في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة، وتعجز مبردات الهواء عن خلق جو داعم للاسترخاء؛ هل تساءلت يومًا عن أسخن منطقة على كوكب الأرض؟

جاكوب آباد.. هنا أسخن منطقة على كوكب الأرض: معاناة مزدوجة بحرارة تزيد عن 51 درجة مئوية.. ونقص في الماء والكهرباء#العربية pic.twitter.com/K3QSXtkdUR — العربية (@AlArabiya) June 14, 2022

ربما أول ما يخطر على البال أنها منطقة ذات حمم بركانية بعيدة عن السكان؛ إلا أن الواقع يقول إنها تقع في جنوب باكستان ويبلغ عدد سكانها 200,815 نسمة.

ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الماء والكهرباء

يعاني سكان جاكوب آباد من درجات حرارة تتخطى الـ 51 درجة مئوية؛ كما تزداد متاعبهم بنقص الماء والكهرباء؛ نظرًا لارتفاع نسبة الفقر.

معاناة الطلاب في المدارس

وتقول إحدى الطالبات من سكان المدينة: “الجو حار جدًا، نشعر بهذه الحرارة في طريقنا إلى المدرسة وأثناء تواجدنا في المدرسة أيضًا؛ وعادة ما يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي هنا في جاكوب آباد؛ لكننا لا نريد التخلي عن تعليمنا؛ إنه أمر ضروري حتى نعطي لأنفسنا فرصة في مستقبل أفضل”.

مياه ملوثة

وجدير بالذكر أن سكان جاكوب آباد يعتمدون على البراميل الزرقاء إذ تم تعبئتها بالمياه من المضخات، بالرغم من التحذير من رداءة جودتها؛ إلا فقر المواطنين وأوضاعهم المادية لا توفر لهم وضعًا أفضل من ذلك.