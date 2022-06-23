أكد برنامج سكني أنه يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة من الخيارات والحلول السكنية سواء من خلال البرنامج أو صندوق التنمية العقارية.

التمويل المدعوم:

وتابع البرنامج عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، اليوم الخميس، أن التمويل المدعوم ينفذ بالتعاون مع الجهات المشاركة، ويُعطى للمستفيد المستحق بعد حصوله على تمويل عقاري، حيث يتم تحمل الفوائد المترتبة على مبلغ٥٠٠ ألف بنسبة معينة لتقديمها كدعم شهري يتم إيداعه في حساب المستفيد طيلة فترة رحلة التملك.

إيقاف الخدمات:

ولفت ردًا على سؤال بشأن تأثير إيقاف الخدمات على دعم البرنامج، إلى أن الالتزامات المالية أو إيقاف الخدمات لا يؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، ولكن قد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية.

شروط الاستحقاق:

ورد سكني على استفسار مواطنة بشأن إمكانية حصولها على دعم لحيازة شقتين، ونوه إلى أنه من أحد شروط الاستحقاق عدم وجود مسكن صالح للسكن تحت اسم المتقدم أو المرفقين في طلبه.

أنواع الدعم:

وأكد أنه يقدم الدعم لعدة منتجات لإتاحة الحرية في اختيار مسار التملك المناسب وهي: الشراء من السوق – البناء الذاتي – أرض – وحدات تحت الإنشاء – وحدات جاهزة مشاريع الإسكان، حيث يمكن الاطلاع على الخيارات والحلول السكنية من خلال منصة سكني عبر الرابط التالي: هنا.

كذلك يمكن التحقق من حالة الاستحقاق من خلال الرابط التالي: هنا.

القرض العقاري المدعوم:

جدير بالذكر أن البرنامج يقدم خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.

دعم البرنامج:

ويعتبر البرنامج أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.

ويختار المستفيدون واحدة من الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي يقوم البرنامج بتوفيرها عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به على الهواتف المحمولة.