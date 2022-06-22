أعلن برنامج سكني، اليوم الأربعاء، إطلاق 5 باقات دعم مالية اختيارية تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال سعودي، دعم مالي مقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.

باقات الدعم السكني تعتبر خيارات إضافية أمام المستفيد، ليصل مجموع الخيارات السكنية والتمويلية إلى 9 خيارات: #حلول_وخيارات_أكثر pic.twitter.com/tcY8Vbty8K — برنامج سكني (@SaudiHousing) June 22, 2022

وتشمل باقات الدعم ما يلي:

باقة الدعم المقدم

باقة الإيجار

باقة الأثاث

باقة البناء الذاتي

باقة تجديد المسكن

وأوضح برنامج سكني أن التقديم على باقات الدعم يتم من خلال موقع وتطبيق سكني الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن باقات الدعم السكني الـ5 تقدم دعمًا ماليًّا فوريًّا وغير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال على منتج الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي.