لفتت أول سلحفاة مصابة بالمهق، أنظار العالم، إلى إحدى حدائق الحيوانات السويسرية؛ نظرًا للونها الغريب، حتى أصبحت حديث بعض وسائل الإعلام.

وظهرت السلحفاة التي خرجت من البيضة في مايو الماضي بشكل غريب؛ إذ بدت بيضاء اللون وحمراء العينين؛ نظرًا لإصابتها بالمهق، مما جعلها أول حيوان يصاب بهذا المرض على مستوى العالم.

وقد أتاحت حديقة “تروبيكواريوم” السويسرية، زيارة السلحفاة منذ يوم الجمعة الماضي، للاستمتاع بمظهرها الغريب.

ويبلغ عمر السلحفاة النادرة شهرًا واحدًا، في حين تزن نحو خمسين جرامًا، ويقارب حجمها راحة اليد.

سلاحف غالاباغوس العملاقة:

وبالرغم من حداثة عمرها إلا أن عائلتها من سلاحف غالاباغوس العملاقة يصل متوسط عمرها الافتراضي إلى قرنين، ضمن الأنواع المعرضة للانقراض في اللائحة الخاصة بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقال صاحب حديقة الحيوانات فيليب موريل، في تصريحات تناقلتها الصحف: إن عمر السلحفاة ذات البشرة البيضاء التي تجذب الحيوانات المفترسة، قد يقتصر على بضعة أسابيع في حال كانت تعيش في الطبيعة”.

نشاط زائد:

وتابع: “آمل أن تنمو المولودة الجديدة محمية في الحديقة، إلا أن جنسها لم يتحدد حتى الآن”، لافتًا إلى أنها أنشط من غيرها من السلاحف.

وأوضح أن هذا النوع من السلاحف يواجه مشكلة واضحة في التكاثر؛ نظرًا لوزنها الذي يصل إلى 200 كيلوجرام عندما تصبح بالغة، فلا يتعدى معدل نجاح تكاثرها الـ2%.