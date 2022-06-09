سيغيب سلمان الفرج، قائد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن مواجهة منتخب فنزويلا اليوم الخميس في إطار لقاء ودي استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطرل.

وكان الأخضر اختتم استعداداته أمس الأربعاء لمواجهة منتخب فنزويلا وديًّا مساء اليوم الخميس على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.

سلمان الفرج يخضع لبرنامج علاجي:

وسيغيب الفرج عن مواجهة فنزويلا بعد خضوعه لـ برنامج علاجي مع الجهاز الطبي.

يذكر أن الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن أباعود كشف أن الفرج يُعاني من إصابة في الكتف، وسيجري اللاعب أشعة رنين مغناطيسي لمعرفة مدى قوة الإصابة والمدة اللازمة للعلاج.

وستقام المباراة اليوم في مدينة مورسيا الإسبانية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

وستنقل قناة SSC 1 مباراة السعودية وفنزويلا، حيث يسعى الأخضر للفوز بعد أن خسر من كولومبيا بهدف دون رد في الودية الأولى يوم الأحد الماضي.