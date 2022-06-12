أكدت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيتم رصد ثاني بدر عملاق في هذا العام؛ إذ يظهر في سماء المملكة يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري.

وقالت فلكية جدة في تغريدة على حسابها بتويتر: “يرصد بسماء السعودية والوطن العربي يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 القمر البدر لشهر ذو القعدة، وسيزين السماء طوال الليل، وسيمثل ثاني بدر عملاق هذا العام، وسيكون أكثر إشراقًا بنسبة 16%، وحجمه الظاهري أكبر بنسبة 6% عن المتوسط، لذلك لن يلاحظ فرق في حجمه الظاهري مقارنة بأقمار البدر المعتادة”.

ومن المتوقع أن يظهر البدر بلون يميل للحمرة، فيما يعرف بـ”قمر الفراولة”، نسبة إلى موسم جني الفراولة بأمريكا.

اقتران كوكب الزهرة بأورانوس:

وقد رصد بسماء السعودية والوطن العربي صبيحة يوم السبت 11 يونيو 2022، اقتران كوكب الزهرة بكوكب أورانوس بالأفق الشرقي، حيث فصل بين الكوكبين 1.7 درجة قبل ساعتين من شروق الشمس. لمعان الزهرة الفائق سيتفوق على أورانوس الفيروزي بعامل 8000 ضعف، مما جعل من الصعب رؤية الكوكب الخافت.