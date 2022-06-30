كلّف سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ, عدداً من أصحاب الفضيلة بالرد على استفسارات الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ.

تفاصيل التكليف:

وتضمن تكليف فضيلة المفتي، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان 0504222205, ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الطيار 0556377792, ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بازمول 0503535530, ومفوض الإفتاء بمنطقة حائل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان 0539353505, ومفوض الإفتاء بمنطقة الجوف فضيلة الشيخ عيد الشمري 0504862980.