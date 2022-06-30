أعلنت منصة سناب شات عن إطلاقها إصدارًا مدفوع الأجر، وسيقدم خدمات مميزة، مقابل 3.99 دولارات شهريًا يحمل اسم سناب شات بلس.

سناب شات بلس:

وقالت الإدارة إن أبرز الميزات التي سيقدمها إصدار “سناب شات بلس”، هي إمكانية إعادة مشاهد القصص المختفية الخاصة بك، وإمكانية تغيير رمز التطبيق.

مميزات حصرية:

ويقدم سناب شات بلس مجموعة من الميزات الحصرية والتجريبية، وقبل إصدارها على النسخة العامة، وأبرزها خيار تثبيت صديق على أنه صديقك المفضل داخل قسم الدردشة، فيما لم تمنح الإدارة مستخدمي هذه النسخة مدفوعة الأجر، خيار إيقاف تشغيل الإعلانات على التطبيق.

وسيتم طرح “سناب شات بلس” في عدد محدود من الدول من بينها السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أمريكا وكندا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا ونيوزلندا، كما وعدت إدارة سناب شات بزيادة عدد البلدان المستفيدة من الإصدار خلال الأشهر المقبلة.