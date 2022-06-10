احتفل محرك البحث جوجل بالطبيبة اللبنانية سنية حبوب؛ فمن هي هذه السيدة؟ ولماذا يتم الاحتفال بها؟

سنية حبوب أول طبيبة لبنانية

ولدت حبوب عام 1901، وكان أبوها مصطفى حبوب تاجر الجلود لبناني الجنسية فيما كانت أمها عادلة الجزائري تركية الجنسية، وبالرغم من أن والدتها كانت أميّة، إلا أنها أصرت على تعليم ابنتها.

تلقت حبوب تعليهما الأولى في مراحله الابتدائية والثانوية في الأمريكان سكول للفتيات لتنتقل في دروسها الجامعية إلى الأمريكان جونيور كولدج للفتيات المعروفة حاليًا بكلية بيروت الجامعية، قبل أن تصبح اليوم الجامعة اللبنانية الأمريكية.

تعتبر سنية حبوب أول طبيبة لبنانية، وأول امرأة عربية تدرس الطب في الخارج، إذ تخرجت في كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، وحصلت على شهادتها الطبية في عام 1931، وبقيت في الولايات المتحدة في عام 1932 لمزيد من التدريب في أمراض النساء والتوليد، ثم عادت لبلادها لفتح عيادة في النساء والتوليد، كما عملت بعدها مع الصليب الأحمر اللبناني.

نشاط العمل المجتمعي

شاركت ابنة لبنان في تأسيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانية، وعملت كعضو في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد، وكانت قدوة لكثير من اللبنانيات في مجال العلم، والعمل المجتمعي.

وكرمتها الحكومة اللبنانية بميدالية الصحة عام 1982، بعد خمسين عامًا من العمل لخدمة الصحة؛ بالإضافة إلى إطلاق اسمها على أحد الشوارع اللبنانية في بيروت.

تزوجت سنية من محمد النقاش الذي كان صحفيًا، وأنجبا ابنتين؛ وتوفيت في شهر سبتمبر من العام 1983 عن عمر يناهز 82 سنة.