ارتفع سهم أرامكو في مستهل التعاملات اليوم بأكثر من 0.50 ريال أي ما يعادل 1.25 % من قيمة السهم.

سعر سهم أرامكو

وكان السهم افتتح التداول اليوم عند 40.30 ريال مرتفعًا عن سعر إغلاق الخميس الماضي الذي وصل إلى 40.20 ريال وخلال الساعات الأولى من التداول صعد السهم إلى 40.75 ريال وهو أعلى سعر له حتى الساعة الحادية 10 صباحًا بحسب بيانات السوق المالية.

محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد أرامكو

وكانت محكمة أمريكية رفضت طلب الاستئناف المقدم من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني ضد شركة أرامكو السعودية وبذلك يصبح الحكم الابتدائي السابق الصادر بحق الشركة نهائياً وغير قابل للاستئناف عليه.

وقالت السوق المالية في بيان لها اليوم إنه إشارة إلى إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع تداول السعودية بتاريخ 1443/05/01هـ (الموافق 2021/12/05م) بخصوص آخر التطورات فيما يخص الدعوى المقدمة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني والتي تم استئنافها من قبل المدعين أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة وصدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالح أرامكو السعودية وذلك بتاريخ 1443/04/27هـ (الموافق 2021/12/02م).

تعلن أرامكو السعودية بأن المدعين تقدموا بطلب استئناف لدى المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية وصدر قرار المحكمة بتاريخ 1443/11/01هـ (الموافق 2022/05/31م) برفض طلب الاستئناف.